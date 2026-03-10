Nasce in Consiglio comunale il gruppo ' Pri-Lega' | Rimpasto in giunta? Mai dire mai

In Consiglio comunale si forma un nuovo gruppo chiamato ‘Pri-Lega’, risultato di una collaborazione più stretta tra la Lega e il Pri. La creazione di questa formazione è stata annunciata ufficialmente durante una seduta del consiglio, con un rappresentante dei partiti che ha dichiarato che un rimpasto in giunta non è escluso in futuro. La notizia ha suscitato attenzione tra i membri dell’assemblea.

Diventa più stretta la collaborazione tra la Lega e il Pri con la nascita di un nuovo gruppo in Consiglio comunale chiamato 'Pri-Lega'. L'asse tra Carroccio e tradizione repubblicana forlivese, ricorda il segretario della Lega Romagna Jacopo Morrone, ha generato la prima candidatura di Gian Luca Zattini, con lo storico ribaltone alla guida del Comune di Forlì, passato al centro-destra nel 2019. "Col Pri è un rapporto già iniziato anni fa, e risale agli incontri avvenuti in vista della vittoria al primo mandato Zattini, all'epoca con Marcello Rivizzigno, scomparso alcune settimane fa. Il quell'occasione il Pri scelse una posizione autonoma, andando contro la posizione dello stesso partito in città vicine, per esempio Ravenna dove è con il centro-sinistra".