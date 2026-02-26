Milan senti Beretta | Jashari ha fatto fatica ma si sta dimostrando un ottimo giocatore

Il Presidente del Settore Tecnico della Figc ha parlato del Milan, commentando le difficoltà iniziali di alcuni giocatori e il loro percorso di crescita. Ha sottolineato come Jashari stia dimostrando progressi dopo un avvio complicato, evidenziando l’impegno e il miglioramento continuo. Le sue parole riflettono l’attenzione verso lo sviluppo dei giovani talenti e le sfide affrontate dalla squadra.

Il Presidente del Settore Tecnico Figc Mario Beretta è stato intervistato ai microfoni di 'Maracanà', programma in onda su 'TMW Radio'. L'allenatore ha parlato dei principali temi del calcio italiano degli ultimi giorni. Tra i vari argomenti, si è espresso anche sul Milan e su una questione tattica. Da non dimenticare che Beretta è legato al mondo rossonero perché ha avuto un passato come coordinatore tecnico del settore giovanile del Milan. In particolare, Mario Beretta ha detto la sua opinione sulla scelta tattica di Massimiliano Allegri di schierare il doppio play con Luka Modric e Ardon Jashari. Ecco, di seguito, che cosa ne pensa su questa possibilità. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

