Presidenza FIGC la corsa entra nel vivo | Malagò pronto a giocarsi una carta a sorpresa La novità

La corsa alla presidenza della FIGC si fa più intensa, con alcuni candidati pronti a presentare sorprese nelle prossime settimane. Tra i nomi più discussi, uno sembra deciso a sorprendere con una proposta inaspettata. La scelta del nuovo presidente rappresenta un passaggio importante per il calcio italiano, mentre i candidati si preparano a affrontare le eventuali sfide e confronti pubblici.

di Francesco Spagnolo Presidenza FIGC, la corsa entra nel vivo per il nuovo numero uno del calcio italiano. Malagò potrebbe giocarsi a sorpresa la carta Maldini. La corsa per la presidenza della FIGC entra nel vivo, trasformandosi in una complessa partita a scacchi dove ogni mossa diplomatica può spostare decine di voti. Al centro della scena troviamo Giovanni Malagò e Giancarlo Abete, i due pesi massimi che si contenderanno la successione di Gabriele Gravina il prossimo 22 giugno. L’ultimo atto pubblico della sfida si è consumato a Roma, nella cornice dell’hotel Parco dei Principi, durante un evento del Cenacolo della Fondazione Canova Club. Nonostante la cordialità mostrata a favore di camera, l’atmosfera resta tesa.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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