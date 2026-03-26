Un coach ha dichiarato di aver cercato di riscattare la sconfitta dell’andata come segno di gratitudine verso società e tifosi. Caja ha commentato la forza mentale della squadra, definendo il successo come doppio. La squadra, soprannominata “Un tram chiamato Fortitudo”, ha ottenuto due vittorie consecutive contro Rimini e Pesaro, alimentando la speranza di conquistare il campionato.

Un tram chiamato Fortitudo. Con il desiderio tangibile, dopo una coppia di vittorie gemelle (Rimini e Pesaro), di voler prendersi il campionato. La Bologna biancoblù si gode il suo capolavoro. "Faccio tantissimi complimenti ai ragazzi per come hanno affrontato la partita con una grande forza mentale, perché Pesaro è stata avanti solo un minuto e cinquanta, a testimonianza della prova. Quando Pesaro ha messo la testa avanti i ragazzi sono stati bravi a trovare le risorse inaspettate". Prova di forza, fisica e mentale. "Grande lucidità. Siamo riusciti anche questa volta a vincere col 41 per cento dal campo, ma non rende giustizia perché siamo stati a bravi a fare i canestri decisivi e pesantissimi con Anumba, Imbrò. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il coach: "Volevamo riscattare la sconfitta dell’andata per ringraziare società e tifosi». Caja: "Una forza mentale notevole. Un successo che vale doppio»

Articoli correlati

Derby Juvecaserta-LDR Power Nocera, il coach Lardo: "Bisogna riscattare la sconfitta"È derby al palaPiccolo per la ventiseiesima giornata, settima di ritorno, del campionato di serie B nazionale.

Leggi anche: L'Unieuro ospita Rieti, una sfida che vale doppio davanti ai propri tifosi: "In campo servirà coraggio"

Altri aggiornamenti su Il coach Volevamo riscattare la...

Discussioni sull' argomento Benetton a caccia di riscatto contro gli Sharks, Senekal indica la strada: Per vincere a questo livello bisogna avere fondamentali...; Tonno Callipo, prova di forza con Cerignola: il 3-0 blinda il primato. Saja: Volevamo il riscatto; Caja post Pesaro-Fortitudo (84-86): Siamo stati eccellenti.

Diciamoci la verità: tutti volevamo che fosse #EloiseBridgerton, anche perché ok che Claudia Jessie ha interpretato una 16/17enne a 30 anni (che vabbè, in TV è più che la prassi), però quanto vogliamo andare avanti Condividiamo la stessa età e ormai siam - facebook.com facebook