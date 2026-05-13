Oggi, mercoledì 13 maggio 2026, viene trasmesso un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15. La puntata si concentra sulla possibile decisione di Leyla di fare un passo indietro e sull’intervento di Sahika, che potrebbe influenzare gli eventi in modo significativo. I telespettatori attendono con interesse la progressione della trama, che si sviluppa nel contesto della soap opera.

Va in onda oggi, mercoledì 13 maggio 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Yildiz è riuscita a rovinare la serata di Halit e Leyla con la sua mossa. Tra Ender e Sahika è scoppiata l'ennesima discussione, durante la quale la prima l'ha accusata di averle preso un hard disk. Quando Kaya lo ha trovato nella cassaforte ha pensato che la moglie volesse farlo discutere con la sorella. Ender dopo lo scherzo dell'hard disk deciderà di prendere dei provvedimenti, di certo non ha nessuna intenzione di darla vinta alla cognata. Nel frattempo Sahika si incontrerà con Leyla.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Forbidden fruit, spoiler 13 maggio 2026: Leyla pronta a fare un passo indietro? Interviene Sahika

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