Forbidden fruit spoiler 8 maggio 2026 | Yildiz racconta il tradimento Sahika suggerisce a Leyla…

Da ilsipontino.net 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, venerdì 8 maggio 2026, va in onda un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15. Nell’episodio, Yildiz rivela dettagli sul suo tradimento e Sahika dà un consiglio a Leyla. Molti spettatori sono interessati a scoprire come si svilupperanno le vicende e quali scelte prenderanno i personaggi. La puntata si inserisce in una serie di eventi che hanno attirato l’attenzione del pubblico.

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Va in onda oggi, venerdì 8 maggio 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che è esploso un vero e proprio caos dopo che Yildiz ha scoperto che il marito la tradisce con Leyla. La Yilmaz su tutte le furie è andata via di casa insieme al figlio e per un po' resterà da Emir, anche i figli di Halit si sono schierati dalla sua parte dopo quello che ha fatto il padre. Spoiler Forbidden fruit 8 maggio 2026: Yildiz rilascia un'intervista per vendicarsi, Leyla manipola Zehra? Yildiz vuole il divorzio e vuole farla pagare ad Halit e Leyla, ha quindi chiesto ad Ender di aiutarla a vendicarsi.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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