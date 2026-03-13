Forbidden fruit spoiler 14 marzo 2026 | tensione tra Halit e Sahika Leyla respinge Kaya

Domani, sabato 14 marzo 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit sarà trasmesso su Canale 5 alle 14.15. In questa puntata si vede una tensione tra Halit e Sahika, mentre Leyla respinge Kaya. Molti spettatori attendono con interesse di scoprire come si svilupperanno gli eventi.

Va in onda domani, sabato 14 marzo 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che si creerà non poca tensione tra Halit e Sahika a causa del fatto che Kaya abbia scelto di rappresentare Yildiz nella causa di divorzio. Kaya avrà una discussione con la sorella e con il suo futuro marito, dopodiché deciderà di seguire il consiglio che gli ha dato Layla, infatti di concederà un momento di svago. Leyla e Kaya trascorreranno un pomeriggio davvero piacevole insieme, ma nel momento in cui lui proverà ad avvicinarsi ancora di più a lei la ragazza lo respingerà e non riuscirà a trattenere le lacrime. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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