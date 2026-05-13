Fonti PChigi | nessun vertice segreto Meloni in Grecia per forum Europa-Golfo
Il governo ha chiarito che non ci sono incontri riservati in programma in Grecia nel fine settimana. La presidente del Consiglio si trova nel paese per partecipare a un forum dedicato ai rapporti tra Europa e Golfo. Questa comunicazione arriva dopo speculazioni su possibili incontri nascosti tra leader europei e rappresentanti di paesi del Golfo. Finora, non ci sono conferme ufficiali di incontri aggiuntivi o incontri segreti.
Roma, 13 mag. (askanews) – “Nessun vertice segreto questo fine settimana in Grecia”. Lo precisano fonti di Palazzo Chigi spiegando che la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, “parteciperà sabato 16 maggio a un incontro con i Leader del Sud Europa presenti per continuare a discutere di possibili iniziative coordinate per la gestione dei flussi migratori nel Mediterraneo centrale e orientale quale seguito immediato della dichiarazione a 4 (Italia, Grecia, Cipro, Malta) concordata a margine del Consiglio Europeo informale di Cipro del 24 aprile”. Nello stesso pomeriggio, informa Palazzo Chigi, la premier interverrà, sempre in Grecia, “allo...🔗 Leggi su Ildenaro.it
Notizie correlate
Vertice a Palazzo Chigi sull’Iran: Meloni sente i leader del Golfo, impegno per la stabilità della regioneIl Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, continua a seguire da vicino gli sviluppi in Medio Oriente e ha presieduto questa sera a Palazzo Chigi...
Guerra in Iran, Meloni convoca un nuovo vertice a Palazzo Chigi: piena sintonia con l’EuropaLa premier Giorgia Meloni ha convocato per questa sera un nuovo vertice a Palazzo Chigi sulla situazione in Medio Oriente.
Si parla di: Fonti Chigi, nessun vertice segreto, nel fine settimana Meloni in Grecia e a Cipro.
Fonti P.Chigi: nessun vertice segreto, Meloni in Grecia per forum Europa-GolfoRoma, 13 mag. (askanews) – Nessun vertice segreto questo fine settimana in Grecia. Lo precisano fonti di Palazzo Chigi spiegando che la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parteciperà sabato ... askanews.it
Fonti Chigi, nessun vertice segreto, nel fine settimana Meloni in Grecia e a CiproEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it