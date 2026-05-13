Fonti PChigi | nessun vertice segreto Meloni in Grecia per forum Europa-Golfo

Il governo ha chiarito che non ci sono incontri riservati in programma in Grecia nel fine settimana. La presidente del Consiglio si trova nel paese per partecipare a un forum dedicato ai rapporti tra Europa e Golfo. Questa comunicazione arriva dopo speculazioni su possibili incontri nascosti tra leader europei e rappresentanti di paesi del Golfo. Finora, non ci sono conferme ufficiali di incontri aggiuntivi o incontri segreti.

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