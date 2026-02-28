Stasera a Palazzo Chigi si riunisce un nuovo vertice convocato dalla premier Giorgia Meloni per discutere della situazione in Medio Oriente, con particolare attenzione alla guerra in Iran. La riunione coinvolge i principali rappresentanti del governo e si concentra sulle prossime mosse da adottare in risposta agli sviluppi nella regione. La decisione di convocare l’incontro si inserisce in un quadro di coordinamento con l’Europa.

La premier Giorgia Meloni ha convocato per questa sera un nuovo vertice a Palazzo Chigi sulla situazione in Medio Oriente. La riunione segue quella telefonica di stamattina con i ministri. Alla call di questa mattina hanno preso parte i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, il ministro della Difesa Guido Crosetto, i sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari e i vertici dell’Intelligence. La premier ha espresso vicinanza alla popolazione iraniana che chiede diritti e ha ribadito l’impegno dell’Italia per favorire una de-escalation e allentare la tensione nella regione. Palazzo Chigi ha confermato che Meloni è in costante contatto con i partner alleati per gestire la crisi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Guerra in Iran, Meloni convoca un nuovo vertice a Palazzo Chigi: piena sintonia con l’Europa

Crisi in Medio Oriente: Meloni convoca vertice straordinario a Palazzo ChigiIl premier Giorgia Meloni ha convocato per questa sera un vertice straordinario di governo a Palazzo Chigi per discutere della situazione in Medio...

Vertice d’urgenza a Palazzo Chigi dopo lo stop della Lega sulle pensioni: Meloni convoca Tajani, Salvini e GiorgettiUn vertice convocato in fretta, mentre la legge di bilancio è ancora sotto esame in commissione Bilancio al Senato e la tensione nella maggioranza...

Una selezione di notizie su Palazzo Chigi.

Temi più discussi: Meloni convoca una riunione di governo: 'Italia vicina agli iraniani che chiedono rispetto dei diritti'; Iran, cosa si sa sui possibili successori in caso di morte di Khamenei; Usa e Israele, attacco all'Iran: scatta operazione 'Ruggito del Leone'; È iniziata la guerra all'Iran. Israele e Usa in azione. Trump: Elimineremo le minacce del regime.

Giorgia Meloni, l'annuncio dopo la riunione di Governo sulla guerra in IranLa premier ha convocato un'immediata riunione di governo dopo l'annuncio dell'attacco di Usa e Israele contro l'Iran. Le sue parole ... notizie.it

Meloni a Palazzo Chigi, a breve il vertice sull'Iran(ANSA) - ROMA, 28 FEB - La premier Giorgia Meloni è arrivata a Palazzo Chigi, dove ha convocato per questa sera un vertice di governo sulla crisi ... notizie.tiscali.it

#Meloni convoca un nuovo vertice a Palazzo Chigi sulla situazione in #iran #Teheran x.com

#Meloni convoca un nuovo vertice a Palazzo Chigi sulla situazione in #iran #Teheran - facebook.com facebook