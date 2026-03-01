Vertice a Palazzo Chigi sull’Iran | Meloni sente i leader del Golfo impegno per la stabilità della regione

Il Presidente del Consiglio ha incontrato a Palazzo Chigi i leader dei paesi del Golfo per discutere della situazione in Iran. L’obiettivo è rafforzare la stabilità nella regione e approfondire le relazioni con i partner del Medio Oriente. Durante il vertice sono stati affrontati temi legati alla sicurezza e alla cooperazione tra le parti coinvolte. L’incontro si inserisce in un’azione di monitoraggio costante sulla crisi in Iran.

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, continua a seguire da vicino gli sviluppi in Medio Oriente e ha presieduto questa sera a Palazzo Chigi una nuova riunione, cui hanno preso parte il Vicepresidente e Ministro degli Esteri Antonio Tajani e il Sottosegretario Alfredo Mantovano; in collegamento telefonico il Vicepresidente Matteo Salvini, il Ministro della Difesa Guido Crosetto, il Sottosegretario Giovanbattista Fazzolari. Presenti i vertici dell’Intelligence. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi. “Ai leader del Golfo – continua la nota – il Presidente Meloni ha espresso la vicinanza del Governo italiano e la condanna degli ingiustificabili attacchi subiti dalle loro Nazioni”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Guerra Usa-Israele-Iran, nuovo vertice a Palazzo Chigi. Meloni sente gli alleati e auspica «soluzioni per la stabilità della regione»Giorgia Meloni continua a seguire gli sviluppo in Medio Oriente, dopo l’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele all’Iran e l’uccisione della Guida...

Iran, Meloni sente Merz e Starmer. Ai leader del Golfo: “Ingiustificabili attacchi a vostri Paesi”(Adnkronos) – "Il governo, come già in passato, continuerà a impegnarsi con i partner europei, regionali e internazionali per una soluzione a favore...

