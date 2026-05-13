Fondi europei la Sicilia resta indietro L’appello della presidente di Confindustria Catania Cristina Busi | Semplificare subito e accelerare le procedure

Da dayitalianews.com 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Sicilia, i fondi europei continuano a essere un problema di accesso e utilizzo. La presidente di Confindustria Catania ha chiesto di semplificare le procedure e di accelerare i processi, sottolineando che le aziende locali non cercano aiuti, ma condizioni concrete per poter investire e competere. La regione resta indietro rispetto ad altre aree italiane, evidenziando difficoltà nel recepire le risorse europee destinate allo sviluppo economico.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Catania, maggio 2026 – “Le imprese siciliane non chiedono assistenza: chiedono condizioni reali per investire e competere. Ma l’accesso agli incentivi europei è ancora troppo complesso e lento. Alla burocrazia si aggiunge una difficoltà culturale che genera diffidenza e allontana molte aziende da strumenti che dovrebbero favorirne la crescita”. Lo dichiara Cristina Busi, presidente di Confindustria Catania, sul ritardo nell’utilizzo dei fondi europei e delle risorse per la coesione. La Sicilia è ultima in Italia per spesa certificata dei fondi Fesr (6,57%) e 19ª su 21 per i Fondi di Sviluppo e Coesione, con appena il 5,06% utilizzato.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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