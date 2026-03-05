Peste suina africana incontro in Provincia | Semplificare le procedure di intervento e di ricerca

In provincia si è svolto un incontro dedicato alla lotta contro la peste suina africana. Le autorità hanno discusso sulla necessità di semplificare le procedure di intervento e di ricerca, adattandole alle caratteristiche del territorio parmense. L’obiettivo è rendere più efficace la strategia di contrasto alla diffusione del virus senza abbassare la guardia per tutelare il settore suinicolo e le attività coinvolte.

Il presidente Alessandro Fadda: "Riteniamo sia importante individuare nella Polizia provinciale il soggetto referente per coinvolgere e coordinare tutti gli attori impegnati nel contrasto della Psa" Questo l'obiettivo del tavolo tecnico che è stato convocato a Palazzo Giordani dalla Provincia di Parma per fare il punto della situazione in merito alla Psa. Presenti – oltre al presidente della Provincia di Parma Alessandro Fadda e al dirigente e comandante della Polizia Provinciale Andrea Ruffini – anche l'assessore regionale alla Sanità Massimo Fabi, il direttore dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria e commissario straordinario...