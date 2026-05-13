Il fondo valdostano Fondemain ha superato i 205 milioni di euro di capitali gestiti, mostrando una crescita significativa negli ultimi anni. Di recente, ha affrontato con successo alcuni shock provenienti dal Medio Oriente, mantenendo la stabilità delle sue risorse. I versamenti fiscali provenienti dalla regione contribuiscono con importi rilevanti, portando benefici concreti per le finanze locali. Questi dati evidenziano l’andamento positivo e le caratteristiche di resilienza del fondo.

? Punti chiave Come ha fatto il fondo a resistere agli shock in Medio Oriente?. Quali benefici concreti derivano per la Valle d'Aosta dai versamenti fiscali?. Perché i rendimenti dei comparti dinamici e prudenti sono rimasti positivi?. Cosa sono state le erogazioni da 13 milioni destinate ai lavoratori?.? In Breve Iscritti saliti a 8.708 unità con 813 nuove adesioni nel 2025.. Erogazioni per spese sanitarie e casa superano i 13 milioni di euro.. Versamento di 3,56 milioni di euro in imposte alla Regione Valle d'Aosta.. Rendimenti comparto Dinamico al 3,05% e Prudente all'1,6% dopo correzione marzo 2026.. Il patrimonio di Fondemain ha raggiunto i 205,7 milioni di euro al 31 dicembre 2025, segnando un incremento del 7,4 per cento rispetto all’anno precedente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fondemain vola: il fondo valdostano supera i 205 milioni di euro

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