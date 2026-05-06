Enel e canoni idroelettrici | 205 milioni di euro tra debiti e gare

Un nuovo dettaglio sui canoni idroelettrici coinvolge una somma di 205 milioni di euro, legata a debiti e gare. Questi fondi rientrano nelle questioni che riguardano i bilanci dei comuni montani e la gestione delle concessioni. Le somme provenienti dalle concessioni scadute nel 2010 risultano ancora ferme, sollevando interrogativi sulla loro destinazione e utilizzo. La questione si intreccia con aspetti legati alla normativa e alle procedure amministrative in corso.

? Cosa scoprirai Come influenzeranno i 205 milioni di euro i bilanci dei comuni montani?. Perché i fondi delle concessioni scadute nel 2010 sono ancora bloccati?. Chi dovrà intervenire se Enel non pagherà entro il 27 maggio 2026?. Come potrà la Lombardia evitare il modello di gestione del Veneto?.? In Breve L'assessore Massimo Sertori prepara gare per 11 concessioni idroelettriche in Lombardia.. La provincia di Bergamo attende 24 milioni di euro per concessioni scadute nel 2010.. Enel deve saldare i canoni arretrati entro il termine del 27 maggio 2026.. Il consigliere Jacopo Scandella propone il modello gestionale seguito dalla regione Veneto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Enel e canoni idroelettrici: 205 milioni di euro tra debiti e gare Notizie correlate Canoni idroelettrici: 205 milioni ai territori lombardi. "Una vittoria della Lega"“Grazie alla determinazione della Lega Salvini Premier in Regione Lombardia, stanno per arrivare 205 milioni di euro per i territori della Città... Bergamo, in arrivo 24 milioni per canoni idroelettrici ed energia gratuitaQuasi 205 milioni di euro in arrivo per i territori della Città Metropolitana di Milano e delle province di Bergamo, Brescia, Lecco, Sondrio e Varese... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Idroelettrico, ancora bloccati i 205 milioni dei canoni. Scandella: È la partita del secolo per la montagna. Enel & C. paghino: la Cassazione fa felici le Regioni sui canoniLa buona notizia è che gli enti locali della Lombardia, e a cascata quelli di altre Regioni, riceveranno bei soldi dalle imprese energetiche per i canoni di concessione dei grandi impianti ... ilfattoquotidiano.it Idroelettrico, alla Lombardia 205 milioni tra canoni arretrati ed energia gratuitaUno stanziamento da quasi 205 milioni di euro è in arrivo per i territori della Città Metropolitana di Milano e delle province di Bergamo, Brescia, Lecco, Sondrio e Varese dai canoni idroelettrici. Lo ... ilsole24ore.com