A Policoro, un uomo di 50 anni è stato arrestato dopo aver colpito con un pugno la compagna, reagendo alla richiesta di calmare la loro bambina di sei mesi che piangeva. Quando gli agenti sono intervenuti, l’uomo ha opposto resistenza, cercando di allontanarsi. La donna ha riportato lesioni, mentre l’uomo è stato portato in caserma con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

Eseguito un arresto per maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale a Policoro (Matera). Un uomo di cinquant’anni, già sottoposto agli arresti domiciliari per altre vicende penali, è stato fermato in flagranza dopo aver aggredito la compagna e opposto resistenza agli agenti intervenuti su richiesta della vittima. L’intervento della Polizia e la situazione in casa Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato in un’abitazione di Policoro, dove gli agenti del Commissariato di P.S. locale sono intervenuti a seguito di una chiamata di emergenza effettuata da una donna.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Follia a Policoro, 50enne prende a pugni la compagna per il pianto della figlia di 6 mesi: arrestato

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