Nella Sala Tatarella è stato presentato il libro “La chiave. Foibe, il confine della memoria” scritto da Federico D’Addato, nato nel 1995. L’evento ha visto la partecipazione di esponenti di Fratelli d’Italia, che hanno sottolineato l’importanza di usare la cultura come mezzo per approfondire e trasmettere la memoria storica legata alle foibe e ai momenti di dolore collegati a quegli eventi.

Nella Sala Tatarella si è svolta la presentazione del libro “La chiave. Foibe, il confine della memoria” dello scrittore Federico D’Addato, classe ’95. Un’opera intensa e profondamente umana dedicata al dramma delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. All’incontro hanno preso parte i deputati di Fratelli d’Italia Nicole Matteoni, Alessandro Amorese e Dario Iaia, promotore dell’iniziativa. Foibe, la cultura come strumento di verità. Ad aprire i lavori è stata l’onorevole Matteoni, che ha richiamato il legame profondo tra Trieste e la memoria delle foibe, ricordando anche i recenti episodi di vandalismo che hanno colpito i luoghi simbolo del ricordo.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Foibe, la memoria e il dolore si fanno romanzo di formazione. FdI: la cultura sia strumento di verità

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