Foggia sottomessa alla mafia i tentacoli della piovra 4.0 nell’economia sana | Ti spacco la testa

Da foggiatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'operazione della DDA ha ricostruito come la criminalità organizzata eserciti il suo controllo sull'economia di Foggia. L'indagine ha rivelato l'uso di minacce e intimidazioni sia in forma verbale che attraverso strumenti digitali, con riferimenti a comportamenti violenti e a richiami a figure di rilievo. L’indagine ha evidenziato un sistema di pressione che mira a mantenere il dominio sul tessuto economico locale.

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L'affresco del controllo mafioso sull'economia legale di Foggia ricostruito nell'ordinanza dell'operazione della DDA, ha svelato l'esistenza di un vero e proprio manuale della sottomissione, dove la violenza verbale e digitale, la ferocia degli sguardi e il richiamo a nomi altisonanti della.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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