Foggia sottomessa alla mafia i tentacoli della piovra 4.0 nell’economia sana | Ti spacco la testa

Un'operazione della DDA ha ricostruito come la criminalità organizzata eserciti il suo controllo sull'economia di Foggia. L'indagine ha rivelato l'uso di minacce e intimidazioni sia in forma verbale che attraverso strumenti digitali, con riferimenti a comportamenti violenti e a richiami a figure di rilievo. L’indagine ha evidenziato un sistema di pressione che mira a mantenere il dominio sul tessuto economico locale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui