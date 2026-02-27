Ti spacco la testa cornuto… detenuto 38enne indagato per l’aggressione a un agente penitenziario

Un detenuto di 38 anni è stato ascoltato in relazione a un episodio violento avvenuto in carcere, durante il quale avrebbe rivolto minacce chiare a un agente penitenziario. Le parole pronunciate sono state registrate e analizzate dagli investigatori, che stanno valutando i dettagli dell’accaduto e le eventuali responsabilità. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni all’interno della struttura.

“Questa mattina ti mando in ospedale, ti spacco la testa cornuto di mer. il pacco è tornato indietro e lo voglio, non mi interessa niente quello che dice quel comandante di mer.”. È la frase che, secondo la Procura di Santa Maria Capua Vetere, Giuseppe Sottile avrebbe urlato contro un agente. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

