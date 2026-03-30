Ieri mattina a Savignano si è svolto un incontro nella sala Allende, organizzato dall’Accademia dei Filopatridi, dedicato alla presenza della mafia in Romagna, con particolare riferimento al caso di Cesenatico. Durante l’evento sono stati affrontati temi legati alla diffusione delle attività criminali nella zona e alle dichiarazioni di un uomo che ha affermato di aver difeso la propria posizione, anche a costo di mantenere la fede nella fascia che indossa.

Mafia in Romagna. Il caso di Cesenatico. E’ l’incontro organizzato dalla Accademia dei Filopatridi nella sala Allende a Savignano che si è tenuto ieri mattina. La conferenza è stata introdotta dal presidente dell’Accademia Edoardo Turci presidente dell’Accademia. "Dobbiamo tenere alta la guardia nei confronti delle infiltrazioni mafiose – ha detto il sindaco Dellapasqua – Fare delle scelte a volte cambia la vita come è accaduto al sindaco Matteo Gozzoli, un eroe di tutti i giorni che è stato preso ad esempio. Ognuno di noi deve avere un’etica individuale di principi per come vogliamo costruire un mondo fatto di legalità e rispetto delle regole". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I tentacoli della mafia in riviera: "Ho difeso la fascia che indosso"

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