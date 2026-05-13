Foggia ridotta la squalifica dello Zaccheria
Lo stadio Pino Zaccheria di Foggia vede ridursi la squalifica che ne aveva inizialmente previsto la chiusura per quattro giornate. La decisione arriva dopo il ricorso presentato dal club, assistito dall’avvocato Edoardo Chiacchio, che ha portato alla diminuzione della sanzione a tre giornate. La modifica della misura si applica immediatamente alle prossime partite in programma.
Si riduce di una giornata la squalifica dello stadio Pino Zaccheria, che passa dalle iniziale chiusura dell’impianto per 4 giornate a 3 in seguito al ricorso presentato dal Foggia, assistito dall’avvocato Edoardo Chiacchio. La squalifica del campo fu determinata a seguito delle intemperanze di alcuni tifosi nel derby giocato. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net
Pino Zaccheria stadium - Foggia
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