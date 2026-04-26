Il club di Foggia ha annunciato la retrocessione in Serie D dopo la conclusione della stagione. La decisione è stata comunicata ufficialmente e la squadra non disputerà più il campionato di Serie C. Durante la partita allo stadio Zaccheria, presenti anche rappresentanti della Salernitana, che hanno assistito alla conclusione del match. La retrocessione del Foggia comporta il cambio di categoria e il passaggio alla quarta serie.

Ora è ufficiale: il Foggia è retrocesso in Serie D. I satanelli dovevano vincere, ma allo Zaccheria perdono 3-1 contro la Salernitana: De Boer, Lescano e Quirini vanno in gol per i campani, l’inutile gol rossonero è una autorete. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Foggia retrocesso in Serie D: allo Zaccheria fa festa anche la Salernitana

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