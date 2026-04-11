Foggia-Siracusa vietato sbagliare | allo ‘Zaccheria’ va in scena la partita della vita
Domani alle 14, allo stadio ‘Zaccheria’, si gioca la partita tra Foggia e Siracusa. La sfida è considerata fondamentale per entrambe le squadre, con poche alternative rispetto alla vittoria. La partita si svolgerà in un clima di grande attesa, senza spazio per errori o calcoli, in un momento decisivo del campionato.
C'è poco da dire e ancor meno calcoli da fare. Il Foggia con il Siracusa (calcio d'inizio domani, 12 aprile, alle ore 14.30) si gioca un pezzo enorme del suo futuro. Vincere significherebbe rendere irrecuperabile il vantaggio sui siciliani (attualmente di 3 punti) e, come minimo, mantenere.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Choc allo 'Zaccheria', urla e oggetti contro moglie e figli di D'Amico: "Non li porterò più allo stadio"Grave episodio, ieri sera, allo stadio Zaccheria, al termine della partita Foggia-Cerignola.
Leggi anche: Per non dimenticare: allo Sperimentale va in scena i “Suoni della Memoria” del "Trio Rinaldo"