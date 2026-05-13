Foggia omicidio Carta | audio e perizia balistica per trovare il killer
A Foggia, si indaga sull'omicidio di Carta attraverso l'analisi di un audio registrato sulla scena del crimine e di una perizia balistica. Le registrazioni vocali potrebbero fornire elementi utili a identificare eventuali testimoni o sospetti, mentre il caricatore sequestrato viene esaminato per confronti con armi compatibili. Le indagini proseguono per chiarire i dettagli dell'accaduto e ricostruire la sequenza dei fatti.
? Punti chiave Cosa rivelano le voci registrate nell'audio raccolto sulla scena?. Come può il caricatore ritrovato portare all'identificazione del killer?. Chi sono le persone coinvolte nelle voci udite durante l'aggressione?. Quali dettagli mostrano i filmati delle telecamere di via Caracciolo?.? In Breve Vittima Dino Carta ucciso il 13 aprile con quattro colpi di pistola.. Perizia tecnica su registrazione audio con diverse voci raccolta in via Caracciolo.. Esami RIS sul caricatore ritrovato per rintracciare l'arma del killer.. Legale Michele Vaira attende evoluzioni dalle analisi balistiche e digitali.. A Foggia, a un mese dall’omicidio del 42enne Dino Carta, i cittadini continuano a depositare fiori in via Caracciolo per ricordare il personal trainer ucciso la sera del 13 aprile scorso.🔗 Leggi su Ameve.eu
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