Il mercato estivo del Milan si preannuncia ricco di movimenti con numerosi arrivi e cessioni. La squadra si prepara a ripartire con cambi significativi, senza considerare nessuno come incedibile. Tra le possibili partenze ci sono i giocatori che finora hanno fatto parte del gruppo, mentre nuove trattative coinvolgono diversi profili per rafforzare la rosa. La sessione di mercato si apre con molte incognite sul futuro dei singoli e le strategie della società.

Se disgraziatamente non dovesse arrivare la Champions, la rivoluzione sarà profonda. Ma anche se tutto dovesse andare per il verso giusto, la rosa rossonera si accinge a vivere un'estate laboriosa, con esigenze impellenti sia in entrata, sia in uscita. Occorrerà, in una sola sessione di mercato, allungarla numericamente, migliorarla qualitativamente e piazzare altrove tutti coloro che (e sono parecchi) non rientreranno nel progetto tecnico. In mezzo a tutte queste valutazioni però c'è anche un drappello di giocatori ritenuti utili e funzionali. Nessuno sarà incedibile, questo è da sottolineare con chiarezza, ma ci sarà uno zoccolo duro dal quale ripartire.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Da Gabbia e Pavlovic a Rabiot e Saelemaekers: ecco con chi ripartirà il Milan

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