Insigne | Quattro finali fino alla morte Con la B resto a Pescara
Lorenzo Insigne ha dichiarato di essere concentrato sulle quattro finali ancora da disputare e ha affermato che, in caso di salvezza, rimarrà a Pescara. La sua posizione sembra chiara rispetto alle voci di mercato che lo collegano a un possibile ritorno in serie A, con club come Monza o altre squadre di alto livello. Finora, l'attaccante ha evitato di commentare i rumors, mantenendo il focus sulle partite imminenti.
Se ci salviamo resto qui”. Così Lorenzo Insigne scaccia le prime voci di mercato che lo vogliono prossimo al ritorno in a, o con la possibile nuova matricola Monza o con altri club della massima serie che già stanno strizzandogli l'occhio. Ma il capitano biancazzurro, nel corso di un evento.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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