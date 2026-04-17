Insigne | Quattro finali fino alla morte Con la B resto a Pescara

Lorenzo Insigne ha dichiarato di essere concentrato sulle quattro finali ancora da disputare e ha affermato che, in caso di salvezza, rimarrà a Pescara. La sua posizione sembra chiara rispetto alle voci di mercato che lo collegano a un possibile ritorno in serie A, con club come Monza o altre squadre di alto livello. Finora, l'attaccante ha evitato di commentare i rumors, mantenendo il focus sulle partite imminenti.