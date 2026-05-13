A Viareggio si svolge un evento dedicato a Giacomo Puccini, che coinvolge parole, musica, arte e iniziative di beneficenza. La manifestazione si concentra sulla figura del compositore, celebrandone le passioni e le opere attraverso diverse espressioni artistiche. L'iniziativa mira a mettere in risalto il legame tra la sua vita e la patrimonio culturale italiano, coinvolgendo il pubblico in momenti di confronto e spettacolo.

VIAREGGIO Un incontro che unisce parole, arte, musica e beneficenza. Un evento che celebra, in ogni forma creativa, la figura di Giacomo Puccini. È quello che si terrà sabato, alle 17.30, nella sala consiliare della sede della Misericordia, in via Cavallotti, con la presentazione del libro “Giacomo Puccini. Innamorato di tutto” di Niclo Vitelli, in dialogo con Marianna Modestino, e, insieme, un’opportunità per raccogliere fondi da destinare all’associazione Medici Volontari Versiliesi, servizio che offre assistenza sanitaria a persone in condizioni di disagio economico e sociale, garantendo visite mediche gratuite a chi non ha accesso alle cure tradizionali.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Focus su Puccini. Amore e passioni del compositore

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