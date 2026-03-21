Michela Moioli, campionessa olimpica di snowboard, ha un fidanzato di nome Michele Finazzi, di cui si conoscono l’età, il lavoro e le passioni. Finazzi lavora in un settore legato allo sport e ha una vita privata che tiene lontana dai riflettori. La relazione tra i due è stata confermata recentemente, senza dettagli sulla loro storia o motivazioni.

Nel mondo dello sport, dove ogni gesto viene analizzato e ogni risultato diventa notizia, c’è chi sceglie di difendere con cura la propria vita privata. È il caso di Michela Moioli, atleta amatissima e protagonista delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, che da anni vive una relazione stabile con Michele, un compagno che ha preferito restare lontano dai riflettori pur sostenendola in ogni sfida. La loro storia è fatta di normalità, rispetto e quotidianità condivisa, un equilibrio che Michela ha sempre difeso con fermezza. Ma chi è Michele? Qual è il suo lavoro? E come si sono conosciuti? Scopriamolo insieme. Per conoscere meglio Michele bisogna tornare indietro di qualche anno, quando Michela raccontò per la prima volta la loro relazione durante le Olimpiadi di Pechino 2022. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Chi è Michele Finazzi, il fidanzato di Michela Moioli: età, lavoro, passioni e la storia d’amore con la campionessa

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