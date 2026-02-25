Passi di tango…passioni regali l' amore raccontato al Museo Campano

“Passi di tango.passioni regali” è un percorso narrativo e performativo che intreccia storia, sentimenti e arte, ambientato nelle suggestive sale del Museo Campano. L'1 marzo alle ore 20, attraverso il racconto di tre celebri storie d’amore che hanno segnato la storia del Regno di Napoli, il pubblico sarà accompagnato in un viaggio emozionale dove la parola storica è messa alla prova del tango argentino. La Storia sta di fronte all’evento dell’improvvisazione intima di due corpi, quelli dei ballerini Teresa Di Rauso e Nicola Di Foggia, che riportano in vita il noto nell’ignoto. Il passato che vive solo nel presente che ha la potenza di non farsi riassorbire e diviene generativo dell’esperienza vissuta con lo spettatore, come necessità di far accadere l’inatteso. “Passi di tango.passioni regali” al Museo Campano è un progetto che, in collaborazione con “Capua il Luogo della Lingua festival”, unisce storia e spettacolo, parola e corpo, memoria ed emozione. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In occasione della Giornata Internazionale della Lingua Madre, il 21 febbraio alle ore 18 il Museo Campano inaugura la stagione di eventi 2026, un collettivo di eventi culturali denominato “Voci del passato, radici del presente“. Di Enza Buono - facebook.com facebook

