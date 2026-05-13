Flotilla verso Gaza | gli attivisti ripartono dopo gli arresti in mare
Un gruppo di attivisti ha ripreso il viaggio verso Gaza dopo essere stati arrestati in mare dalle forze israeliane. Le autorità israeliane hanno condotto operazioni nelle acque internazionali, fermando le imbarcazioni che cercavano di raggiungere la zona. La ripresa delle attività arriva dopo i recenti arresti e solleva interrogativi sulle modalità di azione degli attivisti e sulla legittimità degli interventi delle forze israeliane in acque che si trovano oltre i confini nazionali.
? Domande chiave Come possono gli attivisti sfidare il blocco dopo i precedenti arresti?. Perché le forze israeliane hanno operato in acque internazionali?. Chi deve rispondere della tutela dei cittadini italiani in mare?. Quali sono le reali conseguenze politiche della nuova rotta turca?.? In Breve 175 attivisti catturati da Israele in acque internazionali il 29 aprile scorso. Sosta in Grecia prima della ripartenza dalla Turchia verso la costa palestinese. Sciopero globale programmato per il 18 maggio coordinato con la missione marittima. Critiche del Senato italiano sull'utilità pratica della spedizione verso Gaza. Dario Salvetti si trova a Marmaris, in Turchia, con la Global Sumud Flotilla dopo l’abbordaggio delle navi in acque internazionali avvenuto il 29 aprile scorso.🔗 Leggi su Ameve.eu
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