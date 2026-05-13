Flotilla verso Gaza | gli attivisti ripartono dopo gli arresti in mare

Un gruppo di attivisti ha ripreso il viaggio verso Gaza dopo essere stati arrestati in mare dalle forze israeliane. Le autorità israeliane hanno condotto operazioni nelle acque internazionali, fermando le imbarcazioni che cercavano di raggiungere la zona. La ripresa delle attività arriva dopo i recenti arresti e solleva interrogativi sulle modalità di azione degli attivisti e sulla legittimità degli interventi delle forze israeliane in acque che si trovano oltre i confini nazionali.

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