La Flotilla riparte verso Gaza | Saremo ancora di più E gli attivisti presentano un esposto per sequestro di persona

La Flotilla riparte verso Gaza, con un attivista che annuncia la presenza di più partecipanti rispetto alla precedente spedizione. La Global Sumud Flotilla, organizzatrice dell’iniziativa, intende rompere il blocco navale israeliano sulla Striscia. Nel frattempo, gli attivisti hanno presentato un esposto alle autorità giudiziarie per denunciare un caso di sequestro di persona. La partenza avviene con l’obiettivo di consegnare aiuti umanitari e attirare l’attenzione internazionale sulla situazione nella regione.

"La Flotilla riparte". Lo ribadisce un attivista della Global sumud flotilla, la spedizione umanitaria che intende rompere il blocco navale israeliano su Gaza. In una conferenza stampa in collegamento dall'isola greca di Creta gli attivisti hanno confermato che riprenderanno il loro viaggio dopo.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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