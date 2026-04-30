Il deputato del Movimento 5 Stelle, Dario Carotenuto, ha commentato la questione del salario minimo, definendola un’eresia il suo rifiuto. Secondo i dati dell’Istat, nel 2025 circa il 10,2% degli occupati potrebbe trovarsi a rischio povertà. Carotenuto ha espresso il suo punto di vista sulla proposta di introdurre una soglia minima di salario per tutelare i lavoratori.

Dario Carotenuto, capogruppo del M5S in commissione Lavoro alla Camera, i dati Istat ci dicono che nel 2025 circa il 10,2% degli occupati è a rischio povertà. Il problema dei salari bassi può davvero essere superato con gli incentivi inseriti nel decreto governativo? “Questo è l’ennesimo provvedimento che il governo Meloni ci propone sul tema del lavoro a scopo puramente propagandistico, che viene annunciato alla vigilia della Festa dei lavoratori ma che non metterà un centesimo in più nelle loro tasche. Ma noi diciamo che quella è la priorità, perché 6,2 milioni di persone, nel nostro Paese, pur lavorando magari dalla mattina alla sera, non arrivano a guadagnare 1.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Occupazione & propaganda: “Un’eresia il no al salario minimo”. Parla il deputato dei Cinque Stelle, Carotenuto

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