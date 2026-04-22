Delia Flotilla ha affermato che il genocidio in corso non si è mai fermato, sottolineando che la sua esistenza non dipende dalla narrazione. Ha anche confermato la presenza di rappresentanti parlamentari a bordo, evidenziando l’attenzione politica sulla situazione. Secondo le sue dichiarazioni, anche se non si parla più di certi eventi, la violenza e le uccisioni di palestinesi a Gaza continuano.

“Il genocidio è in corso, non si è mai fermato e il fatto che non venga più raccontato non significa che non esiste, perché esiste e sarebbe sufficiente anche solo parlarne con qualcuno che si trova a Gaza per sapere che continuano a essere uccisi palestinesi. Da quando è stato dichiarato il cessate il fuoco ne sono morti più di 800 e muoiono anche operatori umanitari e gli aiuti umanitari continuano a non entrare”. Così Mari Elena Delia, portavoce italiana della Global Sumud Flotilla, a margine della conferenza stampa alla camera organizzata in vista della prossima spedizione verso Gaza. Questo articolo Flotilla, Delia: "Non basta genocidio a bassa intensità".🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Flotilla, Delia: "Non basta genocidio a bassa intensità". E conferma la presenza parlamentare a bordo

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