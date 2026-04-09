Rivoluzione a Leonardo il nuovo ad è Lorenzo Mariani Claudio Descalzi e Flavio Cattaneo confermati alla guida di Eni e Enel | le nomine del governo

Il governo ha annunciato le nomine per i vertici di alcune grandi aziende, confermando i loro attuali amministratori delegati e annunciando un nuovo ingresso. Tra le nomine, il ruolo di amministratore delegato di Leonardo passa a Lorenzo Mariani, proveniente da MBDA Italia. Per Eni e Enel, invece, sono stati confermati Claudio Descalzi e Flavio Cattaneo. Fino all’ultimo, si era parlato di una possibile corsa tra diversi candidati, tra cui un dirigente di MBDA Italia e uno di un’altra grande azienda.

Fino all’ultimo era sembrata una corsa a due, forse a tre. Lorenzo Mariani (da MBDA Italia) da una parte, Gian Piero Cutillo dall’altra. E Pierroberto Folgiero di Fincantieri terzo incomodo. La scontata sostituzione di Roberto Cingolani alla guida di Leonardo, piatto forte, anzi fortissimo, della partita delle nomine delle controllate di Stato, si conclude con la scelta di Mariani, diventato il papabile più accreditato ormai da un paio di giorni. All’assemblea del 7 maggio presidente sarà Francesco Macrì. Roberto Cingolani La conferma arriva dalle liste depositate in tarda serata dal ministero dell’Economia e delle Finanze. A chi in giornata... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Rivoluzione a Leonardo, il nuovo ad è Lorenzo Mariani. Claudio Descalzi e Flavio Cattaneo confermati alla guida di Eni e Enel: le nomine del governo Nomine, confermati Cattaneo (Enel) e Descalzi (Eni). Mariani nuovo ceo di LeonardoIeri, in tarda serata, è stato trovato l'accordo sui top manager che dovranno guidare le grandi imprese partecipate nel prossimo triennio e che... Lorenzo Mariani nuovo ad di Leonardo. Cattaneo confermato all'Enel, Descalzi all'EniIn vista del rinnovo del consiglio di amministrazione di Leonardo il ministero dell'Economia, come azionista, ha indicato Lorenzo Mariani come nuovo... Rivoluzione a Leonardo, il nuovo ad è Lorenzo Mariani. Claudio Descalzi e Flavio Cattaneo confermati alla guida di Eni e Enel: le nomine del governoL’ex ministro Roberto Cingolani fuori dalla società partecipata: i rapporti con l’esecutivo Meloni si erano incrinati dopo l’annuncio del Michelangelo Dome, la tecnologia per gli scudi antimissile. Cr ... quotidiano.net Chi è Lorenzo Mariani, il nuovo amministratore delegato di LeonardoLorenzo Mariani è il nuovo amministratore delegato di Leonardo. La nomina, deliberata dal Consiglio dei ministri e poi recepita dal consiglio di amministrazione del gruppo, segna il passaggio di conse ... formiche.net