Flai Cgil Progetto pesca | dialogo tra nuove generazioni mondo del lavoro e cultura del mare

Venerdì 15 maggio 2026, nella mattina, si terrà un incontro presso un istituto tecnico di Brindisi organizzato dalla Flai Cgil. L’evento coinvolgerà giovani, operatori del settore pesca e rappresentanti del mondo del lavoro, con l’obiettivo di discutere temi legati alla cultura del mare e alle prospettive future nel settore. La discussione si svolgerà all’interno di un istituto scolastico della città, a partire dalle otto del mattino.

BRINDISI - Sarà una mattinata dedicata al dialogo tra nuove generazioni, mondo del lavoro, cultura del mare e pesca, quella promossa dalla Flai Cgil Brindisi venerdì 15 maggio 2026, alle 8, nell’Istituto Tecnico “Carnaro – Marconi – Flacco – Belluzzi” di Brindisi.L’appuntamento rappresenta uno.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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