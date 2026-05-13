A Fiumicino, i funzionari hanno sequestrato un cantiere lungo il Tevere, valutato circa 1,6 milioni di euro, a causa di irregolarità ambientali e mancanza di autorizzazioni. Le verifiche hanno evidenziato strutture edilizie costruite senza le necessarie autorizzazioni e violazioni delle norme ambientali vigenti. L’intervento rientra in un’operazione di controllo delle attività edilizie che hanno violato le leggi di settore.

? Punti chiave Come sono state scoperte le irregolarità ambientali nel cantiere?. Quali strutture edilizie sono state trovate senza autorizzazione?. Perché le autorità hanno colpito proprio quell'area golenale?. Chi dovrà rispondere delle sanzioni per i canoni non versati?.? In Breve Oltre 1,69 milioni di euro di canoni demaniali e 15.856 euro di Ta.Ri. non versati.. Area di 23.000 metri quadri con rimessaggio di 230 metri e specchio acqueo di 5.700 metri.. Scarichi idrici illegali e attività senza autorizzazioni alle emissioni in atmosfera nell'area di Isola Sacra.. Operazione inserita in un piano di controlli con quattro precedenti sequestri tra Roma e Fiumicino.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fiumicino: sequestrato cantiere sul Tevere per 1,6 milioni di euro

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