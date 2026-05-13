Fiumicino cantiere navale senza concessione sul Tevere | scatta il sequestro

Nelle ultime settimane, le autorità hanno sequestrato un cantiere navale situato sul Tevere, in assenza di una concessione regolare. L’intervento si è reso necessario dopo un’attività investigativa durata diversi mesi, che ha portato alla scoperta di irregolarità amministrative e legali. L’area coinvolta si trova nel comune di Fiumicino, dove sono stati eseguiti i controlli che hanno portato al provvedimento di sequestro.

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Fiumicino, 13 aprile 2026 – Nei giorni scorsi, in seguito ad una articolata attività d’indagine svolta in coordinamento tra i militari della Sezione Operativa Navale di Roma, della Capitaneria di Porto di Roma, Guardia Costiera di Fiumicino e del personale in forza alla Squadra Fluviale della Polizia di Stato, è stato eseguito un sopralluogo su un’area golenale demaniale sulla sponda destra del Tevere, nel territorio del Comune di Fiumicino, in località Isola Sacra (RM). Nel sito, della superficie di 22.980 mq e nel prospiciente specchio acqueo di circa 5.700 mq, opera un cantiere navale ed è presente un edificio utilizzato per attività di ristorazione e circolo ricreativo.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Isola Sacra, sequestrato cantiere navale e ristorante. Occupavano 28mila mq senza pagare concessione e Tari Fiumicino, imbarcazione semisommersa e tronchi nel Tevere: scatta l’ordinanzaFiumicino, 5 maggio 2026 – Le insidie sommerse del Tevere obbligano a ridisegnare i transiti fluviali tra Roma e il mare. Argomenti più discussi: Roan di Civitavecchia, intervento congiunto con la Guardia Costiera di Roma sul Tevere; Punti doppi per i bambini. Fiumicino, cantiere navale senza concessione sul Tevere: scatta il sequestroFiumicino, 13 aprile 2026 – Nei giorni scorsi, in seguito ad una articolata attività d’indagine svolta in coordinamento tra i militari della Sezione Operativa Navale di Roma, della Capitaneria di Port ... ilfaroonline.it Fiumicino, sequestrato cantiere navale abusivo sull’Isola Sacra: irregolarità demaniali e ambientaliNei giorni scorsi, in seguito ad una articolata attività d’indagine svolta in coordinamento tra i militari della Sezione Operativa Navale di Roma, della Capitaneria di Porto di Roma, Guardia Costiera ... newtuscia.it