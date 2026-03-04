Media Valle del Tevere l' Area interna è realtà | investimenti per 12 milioni di euro

L’Area Interna della Media Valle del Tevere è ufficialmente attiva dopo che sono stati destinati 12 milioni di euro per i suoi progetti di sviluppo. La notizia riguarda l’avvio concreto delle iniziative previste con i fondi, che sono stati assegnati per migliorare i servizi e le infrastrutture della zona. L’area ora si considera pienamente funzionante e pronta a ricevere ulteriori interventi.

Dodici milioni di euro per lo sviluppo dell’Area Interna della Media Valle del Tevere che è ora pienamente operativa. L'Area è composta dai Comuni di Collazzone, Fratta Todina, Monte Castello di Vibio e Todi, nella provincia di Perugia; Acquasparta, Avigliano Umbro, Montecastrilli e San Gemini in provincia di Terni. Si sviluppa su una superficie di 550 chilometri quadrati e conta una popolazione residente di poco superiore ai 39mila abitanti. L'identità del territorio è legata all’attraversamento del fiume Tevere da una parte e della ex Ferrovia Centrale Umbra, prossima alla riattivazione, dall’altra. Forte la connotazione storico-culturale ed ambientale-paesaggistica. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Umbria, allerta meteo: piogge e venti forti da oggi. Rischio idrogeologico in Media Valle del Tevere e Ternano.Umbria in Allerta: Maltempo e Rischio Idrogeologico a Partire da Oggi L’Umbria si prepara ad affrontare una giornata di forti piogge e venti intensi.

Cinque realtà del territorio uniscono le forze: 360mila euro per rigenerare l’area dell’Abbazia del MonteCinque protagonisti economici e sociali di primo piano del territorio - Commercianti indipendenti associati Soc.

