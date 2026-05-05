Fiumicino imbarcazione semisommersa e tronchi nel Tevere | scatta l’ordinanza

A Fiumicino sono stati disposte nuove misure a causa di un’imbarcazione semisommersa e di tronchi presenti nel Tevere. La presenza di questi ostacoli ha portato all’emanazione di un’ordinanza che regola i transiti lungo il fiume tra Roma e il mare, per motivi di sicurezza e prevenzione di incidenti. La situazione ha richiesto interventi immediati per garantire la sicurezza delle operazioni di navigazione.

Fiumicino, 5 maggio 2026 – Le insidie sommerse del Tevere obbligano a ridisegnare i transiti fluviali tra Roma e il mare. La sicurezza della navigazione nel tratto terminale del biondo fiume è finita sotto la lente della Capitaneria di porto di Roma, che ha dovuto emettere un provvedimento d’urgenza per neutralizzare i rischi causati da ingombranti presenze sul fondale. Un’imbarcazione semisommersa e due imponenti tronchi d’albero si trovano infatti incagliati in punti nevralgici del canale navigabile, trasformandosi in potenziali trappole per i natanti. Il dispositivo, firmato dal Comandante del porto di Fiumicino Emilio Casale, stabilisce norme ferree per chiunque si trovi a transitare negli specchi acquei interessati.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Fiumicino ad alto rischio incendi boschivi, scatta l’ordinanza: tutti i divietiFiumicino, 23 aprile 2026 – Con l’avvicinarsi della stagione estiva, il Comune di Fiumicino corre ai ripari sul fronte del rischio incendi. Tevere, rimossi tronchi e fango dalle banchine: il fiume è pronto per la PasquaTra febbraio e marzo la Regione ha provveduto all pulizia della banchine che, con le piene, erano stata invase dai materiali trasportati dalla...