Stasera alle 20.30 su Rai 3 va in onda la finale della tredicesima edizione de Il Borgo dei Borghi, un programma che ogni anno mette in mostra venti borghi italiani in gara tra loro. La competizione si svolge nel contesto di una serata dedicata alla scoperta di piccoli centri storici, con i finalisti che si sfidano per conquistare il titolo di borgo più bello del paese.

La sera di domenica 5 aprile 2026, alle ore 20.30, Rai 3 ospiterà la tredicesima edizione della finale de Il Borgo dei Borghi, un appuntamento che trascina da anni il pubblico verso i tesori nascosti dell’Italia. La conduzione è affidata a Camila Raznovich, figura ormai simbolo di questo viaggio televisivo attraverso le identità locali più autentiche del Paese. Venti piccoli centri, uno per ogni regione italiana, si contenderanno il titolo massimo, portando in scena storie di comunità che custodiscono secoli di storia e tradizioni culinarie. Questa non è una semplice gara tra paesaggi, ma un’analisi profonda delle dinamiche territoriali che spesso restano ai margini dei flussi turistici convenzionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il Borgo dei Borghi 2026: 20 finalisti si sfidano stasera su Rai 3

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