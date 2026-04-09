Allarme cibo | 264 pesticidi e PFAS nei prodotti più comuni

Un’analisi condotta dall’Environmental Working Group (EWG) sul mercato ortofrutticolo negli Stati Uniti ha rilevato la presenza di 264 tipi di pesticidi in un campione di oltre 54 prodotti. La ricerca ha evidenziato anche la presenza di sostanze chimiche chiamate PFAS, spesso utilizzate per resistenza all’acqua e alle macchie. I risultati sono stati pubblicati in un rapporto che mette in luce la diffusione di queste sostanze nei cibi più comuni.

L’analisi condotta dall’Environmental Working Group (EWG) sul mercato ortofrutticolo statunitense ha rivelato la presenza di ben 264 tipi di pesticidi in un campione di oltre 54.000 prodotti, evidenziando una criticità che tocca direttamente la sicurezza alimentare globale. Il rapporto 2026, basato su dati del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (USDA), ha esaminato 47 varietà di frutta e verdura, sbucciandole o lavandole per simulare le comuni pratiche domestiche prima di classificare i rischi secondo tossicità, frequenza di contaminazione, numero di sostanze diverse e quantità residua. La nuova frontiera delle sostanze chimiche persistenti tra i residui rilevati. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Allarme cibo: 264 pesticidi e PFAS nei prodotti più comuni Dirty Dozen 2026: ecco frutta e verdura con più pesticidi e PFASOgni anno, l’Environmental Working Group (EWG) pubblica la sua attesissima Pesticide Guide, la guida che analizza i residui di pesticidi presenti su... Cosmetici pericolosi? 1.700 prodotti contengono PFAS aggiunti volontariamenteUna recente analisi condotta dalla FDA negli Stati Uniti ha messo in luce dati allarmanti riguardo ai cosmetici di uso quotidiano. Allarme Ue: l’olio d’oliva che importiamo potrebbe contenere pesticidiLa Corte dei conti europea denuncia controlli inesistenti sull’olio tunisino importato a dazio zero. I rischi per l’Italia Mentre l’Ue parla di aumentare le importazioni di olio d’oliva tunisino a ... panorama.it Allarme! Lo mangia tutto il mondo e compare in ogni dieta, ma è stracolmo di pesticidiÈ un alimento diffuso e consumato in tutto il mondo, presente in numerose diete. Ma al suo interno possono trovarsi tracce di pesticidi. C’è un alimento che appare molto spesso sulle nostre tavole. È ... diregiovani.it