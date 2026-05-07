Cartelle esattoriali la Cassazione ferma il Fisco | quando la notifica può essere contestata

La Corte di Cassazione ha stabilito che le cartelle esattoriali non possono essere notificate in modo arbitrario, anche nel caso in cui il contribuente abbia presentato la dichiarazione dei redditi in ritardo. La decisione riguarda i limiti temporali e le modalità di consegna delle cartelle, precisando che queste devono rispettare le procedure previste dalla legge. La sentenza introduce quindi un limite alle azioni del Fisco in materia di notifiche.

La cartella esattoriale non può arrivare quando vuole. Nemmeno se il contribuente ha presentato la dichiarazione dei redditi in ritardo. È questo il punto, tutt’altro che tecnico, fissato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10440 del 21 aprile 2026: nei controlli automatizzati, i termini entro cui l’amministrazione finanziaria può notificare la cartella restano quelli ordinari e non possono essere spostati in avanti in base alla data effettiva di presentazione della dichiarazione. Una decisione che pesa, perché riguarda uno dei terreni più delicati nel rapporto tra cittadini e Fisco: il tempo. Quel confine sottile ma decisivo oltre il quale una pretesa tributaria non può più essere fatta valere con le stesse modalità.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Cartelle esattoriali, la Cassazione ferma il Fisco: quando la notifica può essere contestata Notizie correlate Cartelle esattoriali, la Cassazione respinge il ricorso: valida la notifica anche con firma illeggibileLa Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato da Eufrasia Cannolicchio di Aversa contro l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle... Leggi anche: Fisco, controlla subito se hai debiti nascosti: online il nuovo servizio che cambia tutto sulle cartelle esattoriali Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Cartelle di pagamento: la Cassazione fissa il termine di decadenza alla scadenza ordinaria della dichiarazione; Notifica delle cartelle esattoriali, la Cassazione definisce i termini: ecco le novità; Cartelle esattoriali, la Cassazione respinge il ricorso: valida la notifica anche con firma illeggibile; Tasse infinite: la Cassazione decide che pagherai per dieci anni. Cartelle esattoriali, la Cassazione ferma il Fisco: quando la notifica può essere contestataLa Cassazione chiarisce i termini per notificare le cartelle esattoriali: la dichiarazione tardiva non allunga i tempi del Fisco. panorama.it L’Agenzia delle entrate deve rispettare un tempo preciso per la consegnaLa Corte di Cassazione ha respinto l’idea che un invio fuori termine possa far slittare in avanti anche la decorrenza dei tempi per la notifica. Accogliere questa impostazione avrebbe significato ... lanuovasardegna.it Proroga rottamazione cartelle esattoriali 2026 Il punto di vista di Alberto Gusmeroli, deputato della Lega e Presidente della Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo della Camera dei deputati intervistato dalla nostra coordinatrice redazionale A - facebook.com facebook Cartelle esattoriali, prende il via un nuovo tassello della riforma della riscossione: l'AdER predisporrà una comunicazione mensile dei debiti recuperati, passaggio che accompagna l'iter di discarico automatico dopo 5 anni dall'affidamento - Imposte /… x.com