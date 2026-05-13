Firenze prima città italiana a lanciare ‘Segn@la’ l' app dedicata alle persone sorde

Da lanazione.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze è la prima città italiana a introdurre l'applicazione ‘Segn@la’, pensata per le persone sorde. Con tre tocchi sullo smartphone, gli utenti possono inviare una segnalazione direttamente alla centrale operativa della Polizia Municipale. L'iniziativa mira a facilitare le comunicazioni tra cittadini e forze dell'ordine attraverso uno strumento digitale dedicato. Il progetto è stato annunciato il 13 maggio 2026 e rappresenta un passo concreto nell'ambito delle tecnologie di inclusione.

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Firenze, 13 maggio 2026 – Tre tap sullo smartphone e la segnalazione arriva in diretta alla centrale operativa della Polizia Municipale. Per chi è sordo, fino a ieri era impossibile. Adesso invece a Firenze è realtà. Grazie a Segn@la, l'applicazione sviluppata dal Comune in collaborazione con l'Ente Nazionale Sordi (ENS), le persone con disabilità uditiva possono contattare la Polizia Locale senza dover ricorrere al telefono. La novità è stata presentata dagli assessori Andrea Giorgio e Laura Sparavigna, insieme al comandante Francesco Passaretti e a Roberto Petrone, presidente provinciale Ente Nazionale Sordi. Come funziona l’app...🔗 Leggi su Lanazione.it

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