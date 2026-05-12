A Firenze è stata lanciata un’applicazione chiamata Segn@la, creata dal Comune in collaborazione con l’Ente nazionale sordi. L’obiettivo è permettere alle persone con disabilità uditiva di mettersi in contatto con la polizia municipale senza usare il telefono. Per utilizzarla, basta toccare tre volte lo schermo dello smartphone. L’app permette di comunicare rapidamente con le forze dell’ordine in caso di necessità.

Firenze è la prima città in Italia a dotarsi di un’app del genere. L’applicazione, disponibile gratuitamente su Android e Ios, è accessibile tramite autenticazione Spid o Cie ed è riservata ai cittadini abilitati dall’amministrazione sulla base dell’effettiva disabilità uditiva. Un accorgimento finalizzato aun utilizzo mirato dello strumento da parte di chi ne ha davvero necessità. Dalla home l’utente può scegliere tra due tipologie di segnalazione: incidenti stradali con soli danni e soste irregolari. Nella fase di avvio del nuovo strumento, si spiega, è stato deciso di concentrarsi sui due casi più frequenti disegnalazioni alla polizia municipale ma potranno essere aggiunte nuove casistiche senza dover apportare modifiche.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze: app dedicata a persone sorde. Per contattare la polizia municipale. Bastano tre tap sullo smartphone

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