Nuova fase dei lavori in via Panzani a Firenze

A Firenze questa settimana si svolgono diversi interventi, oltre ai lavori già in corso per la tramvia in via Panzani. La città si prepara a nuove operazioni di manutenzione e miglioramento delle strade, con cantieri aperti in diverse zone. Le attività sono state pianificate per garantire il proseguimento dei lavori senza interrompere eccessivamente il traffico cittadino. La movimentazione dei mezzi e i percorsi alternativi sono stati comunicati alle autorità competenti.

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Firenze, 11 maggio 2026 – Oltre ai consueti cantieri della tramvia sono diversi gli interventi in programma a Firenze questa settimana. Vanno avanti ad esempio i lavori di riqualificazione di via Panzani. Da lunedì 11 maggio scatterà una nuova fase dell’intervento con il cantiere che interesserà la carreggiata lato San Lorenzo nel tratto via del Giglio-piazza dell’Unità Italiana. Dal punto di vista della circolazione sarà istituito un restringimento con un senso unico in direzione di piazza della Stazione. Previsti altri provvedimenti tra cui il senso unico sulla direttrice via del Giglio-piazza Madonna degli Aldobrandini in direzione di via Faenza; stesso provvedimento anche in via del Melarancio (da piazza dell’Unità Italiana verso via del Giglio) e in via dei Conti (da via Zannetti verso via Cerretani).🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuova fase dei lavori in via Panzani a Firenze ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Tramvia di Firenze Libertà/Bagno a Ripoli, aggiornamenti lavori in viale Giovine Italia Notizie correlate Firenze, lavori Publiacqua: al via cantieri in via di Brozzi e Badia di Ripoli. Marciapiedi nuovi in via Panzani. Cambia la viabilità da lunedì 2 marzoFIRENZE – Nuova settimana di passione per il traffico a Firenze a partire da lunedì 2 marzo 2026 con l’avvio di nuovi cantieri per lavori di... Tramvia, nuova fase dei lavori in lungarno ColomboTra via di Bellariva e lungarno Moro restringimento sulla direttrice uscita città. Argomenti più discussi: Rotonda davanti al Bellaria, nuova fase dei lavori; Lavori H4: Amirante, Regione pronta a gestire i flussi di traffico; Quattro assi, nuova fase di lavori tra centro e Sampierdarena: come cambia il traffico; Tramvia, nuova fase di lavori in Gavinana e viale Europa: come cambia la viabilità. Nuova fase dei lavori in via Panzani, lavori alla rete elettrica in Borgo San Frediano e a quella del gas in via de' Bardi. Sono alcuni dei principali interventi in programma in settimana a #Firenze: tinyurl.com/392zrv78. #viabiliFI #IF x.com Revisione approfondita del bilanciamento dei lavori nella Classic Beta reddit