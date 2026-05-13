Si sono svolti oggi i funerali di Grigore Tomoiaga, il ragazzo di 26 anni originario della Romania morto venerdì scorso in un incidente in moto. Alla cerimonia, accompagnata da fiori e palloncini bianchi, erano presenti familiari e amici che hanno reso omaggio alla sua memoria. La cerimonia si è svolta in una chiesa locale, senza la presenza di rappresentanti ufficiali o figure pubbliche.

L’ULTIMO SALUTO. I funerali di Grigore Tomoiaga, il 26enne di origine romena deceduto venerdì scorso dopo un incidente in moto. Una liturgia funebre unica, che ha alternato il classico cerimoniale cattolico in italiano a preghiere e musica in romeno, quello con cui la famiglia ha voluto salutare Grigore Tomoiaga, per tutti «Alin». Il ventiseienne, di origini romene ma residente a Martinengo, ha perso la vita venerdì scorso, intorno alle 18, in un tragico schianto in moto in via Rosa, all’altezza di via Capitanio. Ad accogliere i molti amici, stretti nel dolore attorno alla madre di Alin, a suo fratello minore e a sua sorella maggiore, la chiesa parrocchiale di Sant’Anna in Borgo Palazzo a Bergamo.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Fiori e palloncini bianchi per l’addio a Alin

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