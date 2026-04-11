Lacrime e palloncini bianchi per l’addio Louis Pisha morto a 12 anni

A Bologna, nel giorno dell’ultimo saluto a un bambino di 12 anni, sono stati portati in chiesa lacrime e palloncini bianchi. Il ragazzino è deceduto dopo essere caduto dall’ottavo piano di un condominio di via Piave lo scorso venerdì. La comunità si è raccolta per un momento di commozione, mentre le famiglie e gli amici si sono stretti intorno ai ricordi e al dolore dopo la tragica perdita.

Bologna, 11 aprile 2026 – Nel giorno dell’ultimo saluto a Louis Pisha, il dodicenne precipitato dall’ ottavo piano di un condominio di via Piave lo scorso venerdì, regna il silenzio per un addio che scuote il cuore di tantissimi. https:www.ilrestodelcarlino.itvideobambino-morto-precipitato-a-bologna-il-racconto-della-dinamica-video-g01fmdyv A centinaia, dall’obitorio della Certosa fino al Pantheon dove si è svolto il rito laico, si sono riuniti da questa mattina per dire addio al piccolo Louis, morto mentre giocava sul tetto di un palazzo cadendo da un lucernario. Una tragedia che lascia tutti senza parole. Ad accompagnare il feretro bianco - con sopra un mazzo di fiori bianchi, tra calle, rose e gerbere -, la mamma Vjoleta e il papà Plaurent e il fratello Deivit. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lacrime e palloncini bianchi per l’addio Louis Pisha, morto a 12 anni La tragedia di Louis Pisha morto a 12 anni. Stava giocando sul tetto con gli amici: è precipitato dal lucernarioBologna, 4 aprile 2026 – Giocavano a farsi foto e selfie, sfruttando le ultime luci del giorno che stava tramontando. Louis morto a 12 anni, la testimonianza di un vicino: videoIl bambino è morto dopo essere caduto dal lucernario sul tetto, dove si trovava a giocare con gli amici. Lacrime e palloncini bianchi per l’addio Louis Pisha, morto a 12 anniBologna, 11 aprile 2026 – Nel giorno dell’ultimo saluto a Louis Pisha, il dodicenne precipitato dall’ottavo piano di un condominio di via Piave lo scorso venerdì, regna il silenzio per un addio che ... ilrestodelcarlino.it L'ultimo saluto a Louis Pisha, morto a 12 anni dopo il volo dall'ottavo piano di un palazzo: «Era un angelo»Palloncini e fiori bianchi in Certosa ai funerali del bambino, precipitato nella tromba della scale di un edificio di via Piave dopo essersi arrampicato sul lucernario ... corrieredibologna.corriere.it