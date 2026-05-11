Lunedì 11 maggio si terranno i funerali di un ragazzo di 19 anni nella chiesa di Tagliuno. La cerimonia si svolgerà nella parrocchiale, pochi giorni dopo l’incidente in cui è stato investito mentre era in bicicletta. Durante l’addio, sono stati portati palloncini bianchi come segno di commiato. La famiglia e amici si riuniranno per salutare il giovane in un momento di tristezza e ricordo.

L’ULTIMO SALUTO. Lunedì 11 maggio nella Parrocchiale di Tagliuno i funerali del 19enne investito mentre era in bicicletta. I palloncini bianchi nel cielo di Tagliuno, insieme a un lungo applauso, hanno accompagnato l’ultimo saluto a N icola Belbruti, il 19enne morto dopo essere stato investito la sera del 7 maggio mentre attraversava in bicicletta la provinciale 91 a Castelli Calepio. Una chiesa gremita, lunedì mattina, per l’ultimo saluto, il lutto cittadino e una comunità intera stretta attorno alla famiglia. Il funerale è stato celebrato nella parrocchiale di Tagliuno. Le parole più toccanti sono state quelle della mamma, Milena, che al termine della cerimonia con voce spezzata ha ricordato il figlio.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «Ciao Nico, sei un angelo del Paradiso». Palloncini bianchi a Tagliuno per l’addio a Nicola

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

“Ciao Mimmo”, palloncini bianchi e cori di giustizia: l’addio straziante a Domenico nel Duomo di NolaFunerali di Domenico Caliendo a Nola: perché la piazza ha gridato “Giustizia”? Un applauso lungo, interminabile.

Lacrime e palloncini bianchi per l’addio Louis Pisha, morto a 12 anniBologna, 11 aprile 2026 – Nel giorno dell’ultimo saluto a Louis Pisha, il dodicenne precipitato dall’ottavo piano di un condominio di via Piave lo...

Argomenti più discussi: Morto dopo puntura di insetto, il cordoglio di amici e tifosi della Spal per Nico; Concerto primo maggio 2026: cantanti, scaletta, diretta tv e orari; Giorgia Meloni visita a sorpresa Pizzaut Monza per il primo maggio; La premier Giorgia Meloni visita PizzAut di Monza nel giorno della Festa dei lavoratori: Una realtà unica al mondo.

Ciao, sono qualcuno che ha appena iniziato One Piece circa 2 mesi fa e ora sono a Thriller Bark. Mi chiedevo cosa pensasse tutti riguardo al miglior arco della serie. Per me, in questo momento, è Water 7, ma credo che cambierà nelle prossime settimane. : r/ reddit

Ciao amiketti sono ancora vivo giuro sono solo dissociato da questo universo che mi diteeee x.com

«Ciao Nico, sei un angelo del Paradiso». Palloncini bianchi a Tagliuno per l’addio a NicolaI palloncini bianchi nel cielo di Tagliuno, insieme a un lungo applauso, hanno accompagnato l’ultimo saluto a N icola Belbruti, il 19enne morto dopo essere stato investito la sera del 7 maggio mentre ... ecodibergamo.it