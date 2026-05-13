Fiorello e Biggio irrompono nella telecronaca di Eurovision | Fagli il dito medio a Gabriele Corsi
Durante la diretta di Eurovision, due personaggi noti si sono collegati su Instagram con un conduttore, rivolgendogli un commento scherzoso. In particolare, hanno invitato Gabriele Corsi a mostrare un gesto ironico in risposta a una performance di Sal Da Vinci. Il momento ha suscitato numerose reazioni tra gli spettatori, creando un'interazione improvvisa e spontanea durante la trasmissione.
Fiorello e Biggio si collegano in diretta Instagram con Gabriele Corsi durante Eurovision: "Fagli il dito medio!" Il momento durante l'esibizione di Sal Da Vinci fa esplodere le reaction.🔗 Leggi su Fanpage.it
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