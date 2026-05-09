Gaffe di Elisa Isoardi dimentica il nome di Gabriele Corsi parlando di Eurovision 2026 | Mi perdonerà
Durante l'ultima puntata di Bar Centrale, trasmessa il 9 maggio, Elisa Isoardi ha commesso una gaffe dimenticando il nome di Gabriele Corsi mentre parlava dell’Eurovision 2026. La conduttrice ha inizialmente annunciato lo spot dell’evento, ma nel farlo ha fatto una confusione che è subito diventata virale sui social network. La svista ha attirato l’attenzione degli utenti online, che hanno commentato la situazione.
Piccola svista per Elisa Isoardi durante l’ultima puntata di Bar Centrale in onda il 9 maggio. La conduttrice, nel lanciare lo spot dell’imminente Eurovision Song Contest, è incappata in un momento di confusione che ha fatto subito il giro dei social, diventando virale su X.🔗 Leggi su Fanpage.it
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