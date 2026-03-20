Elettra Lamborghini parteciperà come co-conduttrice alla telecronaca italiana dell’Eurovision Song Contest, affiancando Gabriele Corsi. La cantante ha accettato di condividere il ruolo di commentatrice durante l’evento, che sarà trasmesso in diretta. La sua presenza si aggiunge a quella del noto presentatore, creando un team che seguirà lo spettacolo in prima linea.

Elettra Lamborghini co-condurrà la telecronaca italiana dell’ Eurovision Song Contest al fianco del veterano Gabriele Corsi. La proposta ufficiale è arrivata a sorpresa, durante la conferenza stampa di presentazione di “Canzonissima”, il nuovo show di Rai1 di cui la cantante fa parte del cast. In particolare il direttore del prime time Rai, Williams Di Liberatore si è rivolto direttamente all’artista: “ Elettra, vuoi co-condurre l’Eurovision Song Contest?”. Immediata la risposta della cantante, tra lo stupore generale: “Per me va benissimo”. A suggellare il momento è stata Milly Carlucci, conduttrice di “Canzonissima”, che ha commentato scherzando: “E il matrimonio è stato fatto qua in diretta”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il matrimonio è stato fatto in diretta”: Elettra Lamborghini ha accettato di co-condurre la telecronaca di Eurovision Song Contest con Gabriele Corsi

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